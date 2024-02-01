Казахстанские абитуриенты смогут сдать ЕНТ пять раз

По решению Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное Единое национальное тестирование два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза МНВО за 1 февраля, данная норма была закреплена в прошлом году.

"Абитуриенты 2024 года могут сдать ЕНТ пять раз. Из них три, то есть январский, мартовский и августовский, предназначены для поступления на платную основу. А один из сертификатов (по выбору) основного ЕНТ, который можно сдать дважды, используется для участия в грантовом конкурсе", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Важно учесть, что абитуриенты сами выбирают дату, время и место тестирования во время регистрации на ЕНТ.

"А теперь о категориях участников ЕНТ. Выпускники школ текущего года и студенты, принятые в вузы условно, имеют право участвовать во всех пяти этапах ЕНТ. В то же время, выпускники предыдущих лет, выпускники колледжей и кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), могут участвовать в четырех тестированиях, включая мартовское, основное и августовское", – уточнили в пресс-службе МНВО РК.

Также есть категория студентов, которая желает перевестись из творческих специальностей на другие или из других специальностей на педагогические направления.

"Такие студенты сдают ЕНТ два раза: в январе и августе", – пояснили в пресс-службе МНВО РК.

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