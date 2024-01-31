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Показательный суд над избившим жену мужчиной прошел в Акмолинской области

Показательный суд над избившим жену мужчиной прошел в Акмолинской области Фото: пресс-служба суда Акмолинской области
В Сандыктауском районном суде Акмолинской области провели показательный суд над домашним агрессором, который избил жену во время ссоры. На процесс привели мужчин района, которые раньше также привлекались к суду за домашнее насилие, сообщает Zakon.kz.

Житель района, представший перед судом, во время ссоры с женой ударил ее кулаком в лицо и по голове. В это время мужчина был пьян, сказано в материалах дела, которые озвучили в суде, пишет 716kz.

Экспертиза показала, что пострадавшая получила легкий вред здоровью. За это мужчину отправили под арест на 15 суток и установили трехмесячные требования к его поведению.

На показательном суде присутствовали другие мужчины, которые также судили за домашнее насилие. Суд провели показательно, отмечают в пресс-службе суда Акмолинской области.

По статистике, практически в каждой третьей семье происходит один из видов насилия.

Эксперты отмечают, что количество уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере ежегодно растет. О ситуации в целом и о том, какие меры принимают международные организации в Казахстане, 23 января рассказала и.о. главы офиса структуры "ООН-женщины" в нашей стране Дина Амришева.

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