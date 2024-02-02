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Законодательство РК

Где в Казахстане больше всего бюрократии

Казахстан АДГС бюрократия Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК 2 февраля назвал те сферы деятельности, где в Казахстане больше всего бюрократии, передает Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя АДГС Салауат Муксимов, в Казахстане предприниматели и другие граждане страны продолжают сталкиваться с проявлениями бюрократизма и волокиты.

"В прошлом году агентством рассмотрено 910 обращений, и по результатам рассмотрения восстановлены права 359 услугополучателей. Это на 80% больше показателя 2022 года. В первую очередь обращают на себя внимание сферы земельных отношений, архитектуры, здравоохранения, социальной защиты, регистрации прав на недвижимое имущество и другие".Салауат Муксимов

По словам зампреда АДГС, борьба с бюрократизмом позволила возместить предпринимателям субсидии на сумму более 1 млрд тенге. За 2023 год проведено 498 проверок, установлено свыше 76 тысяч нарушений, более 1200 должностных лиц привлечены к ответственности.

Ранее председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Аслан Тукиев заявил о пугающих цифрах в практике рассмотрения споров инвесторов с государством.

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