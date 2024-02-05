Алматы будут застраивать по-новому: что об этом думает эксперт

Урбанист Святослав Мурунов 5 февраля 2024 года высказался о новом проекте детальной планировки (ПДП) Алматы в рамках утвержденного нового генерального плана, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, уникальность нового ПДП заключается в том, что в них заложена квартальная застройка.

"Новая застройка в полицентрах Алматы будет идти в соответствии с исторической планировкой города. Квартальная застройка – это не город сплошных жилых комплексов, а это именно "сетка" улиц. Эта планировка включает в себя сетку улиц с размерами 150 на 240 м, аналогичную принципам, заложенным в барселонском проекте Эшампле с его кварталами 133 на 133 м. Особенностью барселонского проекта является не только стремление к оптимизации городского пространства для эффективного циркулирования воздуха, но и воплощение идеи социологии пространства, заключающейся в создании условий для "города, равного для всех". Эта концепция подчеркивает значимость социального равенства и доступности городской среды для каждого жителя, обеспечивая равный доступ к общественным благам и пространствам", – сказал Святослав Мурунов.

Он отметил, что ПДП дает полное изменение развития сценария города. Раньше акцент делался только на жилье и бизнес-центры, потому что было понимание того, как человек хочет жить в городе.

"Анкета горожанина показала, что жители хотят работать недалеко от места, где живут, пользоваться услугами ресторанов, бизнес-услугами непосредственно там, где находятся, без необходимости ездить для этого в другие районы. Поэтому ПДП сегодня диктует застройщику, что сейчас влияние на концепции градостроения находятся на стороне города и профессионалов. Застройщику теперь нужно будет более тщательно согласовывать с акиматом то, что он хочет построить – благодаря чему не будет сплошных застроек жилья", – подчеркнул Святослав Мурунов.

По словам урбаниста, сегодня город начинает влиять на градостроительную политику. И новые ПДП диктуют совершенно другой подход к концептуальному проектированию застройщиков. Квартальная сетка застройки в каждом районе города будет включать множество функциональных объектов, что поспособствует решению вопросов занятости и созданию рабочих мест.

"Сегодня мы живем в такое время, когда людям приходится стремительно менять профессии и сферу деятельности. И от городских властей это требует очень точечного и четкого формулирования, как будут создаваться рабочие места. В ПДП заложено строительство и культурных центров, и больших экологичных производственных пространств, и офисных центров, благодаря чему занятость удастся обеспечить на уровне не ниже 45%", – заключил Святослав Мурунов.

2 февраля 2024 года стало известно, что в Алматы утвердили новые проекты детальной планировки (ПДП) города, которые разработаны в соответствии с генеральным планом мегаполиса до 2040 года.

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