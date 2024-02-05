Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматы будут застраивать по-новому: что об этом думает эксперт

Алматы будут застраивать по-новому: что об этом думает эксперт Фото: пресс-служба акимата Алматы
Урбанист Святослав Мурунов 5 февраля 2024 года высказался о новом проекте детальной планировки (ПДП) Алматы в рамках утвержденного нового генерального плана, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, уникальность нового ПДП заключается в том, что в них заложена квартальная застройка.

"Новая застройка в полицентрах Алматы будет идти в соответствии с исторической планировкой города. Квартальная застройка – это не город сплошных жилых комплексов, а это именно "сетка" улиц. Эта планировка включает в себя сетку улиц с размерами 150 на 240 м, аналогичную принципам, заложенным в барселонском проекте Эшампле с его кварталами 133 на 133 м. Особенностью барселонского проекта является не только стремление к оптимизации городского пространства для эффективного циркулирования воздуха, но и воплощение идеи социологии пространства, заключающейся в создании условий для "города, равного для всех". Эта концепция подчеркивает значимость социального равенства и доступности городской среды для каждого жителя, обеспечивая равный доступ к общественным благам и пространствам", – сказал Святослав Мурунов.

Он отметил, что ПДП дает полное изменение развития сценария города. Раньше акцент делался только на жилье и бизнес-центры, потому что было понимание того, как человек хочет жить в городе.

"Анкета горожанина показала, что жители хотят работать недалеко от места, где живут, пользоваться услугами ресторанов, бизнес-услугами непосредственно там, где находятся, без необходимости ездить для этого в другие районы. Поэтому ПДП сегодня диктует застройщику, что сейчас влияние на концепции градостроения находятся на стороне города и профессионалов. Застройщику теперь нужно будет более тщательно согласовывать с акиматом то, что он хочет построить – благодаря чему не будет сплошных застроек жилья", – подчеркнул Святослав Мурунов.

По словам урбаниста, сегодня город начинает влиять на градостроительную политику. И новые ПДП диктуют совершенно другой подход к концептуальному проектированию застройщиков. Квартальная сетка застройки в каждом районе города будет включать множество функциональных объектов, что поспособствует решению вопросов занятости и созданию рабочих мест.

"Сегодня мы живем в такое время, когда людям приходится стремительно менять профессии и сферу деятельности. И от городских властей это требует очень точечного и четкого формулирования, как будут создаваться рабочие места. В ПДП заложено строительство и культурных центров, и больших экологичных производственных пространств, и офисных центров, благодаря чему занятость удастся обеспечить на уровне не ниже 45%", – заключил Святослав Мурунов.

2 февраля 2024 года стало известно, что в Алматы утвердили новые проекты детальной планировки (ПДП) города, которые разработаны в соответствии с генеральным планом мегаполиса до 2040 года.

Материал по теме

Хаотичную и точечную застройку исключат в Алматы

Замакима Алматы Аскар Амрин на презентации новых ПДП заявил, что в южной столице будет преобладать малоэтажная застройка, а возможность возводить высотные здания рядом с пятиэтажками ограничат.

Читайте также

Блогеру в Талгаре дали 15 суток ареста за купание в ванной посреди дороги
"Выпивал компот": блогеру из Талгара дали 15 суток за купание в ванной возле акимата
Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: