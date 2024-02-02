Улицы в Алматы зимой будут убирать по-новому

В Алматы пересмотрен алгоритм уборки улично-дорожной сети в зимний период, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Алматы, с учетом обновления парка техники ГКП "Алматы тазалык", а также приобретения новой спецтехники в Алматы пересмотрены подходы к санитарной очистке улично-дорожной сети.

"С пополнением парка спецтехники на 101 единицу у нас появилась возможность изменить алгоритм работы, то есть сейчас мы поделили город на секторы. За сектором закрепляются определенные бригады и спецтехника. Это позволяет повысить скорость очистки снега, в частности, по тротуарам и дорогам местного значения", – сообщил в ходе пресс-тура заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров.

Отмечается, что посыпка противогололедного материала и прометание проезжих частей осуществляется силами 15 колонн снегоуборочной техники. Очистка магистральных и части улиц городского значения обеспечивается 3 колоннами городского значения, в их состав входит 11 единиц высокопроизводительных машин "Джетбрум". На улицах городского и районного значения в зависимости от закрепленных маршрутов уборка производится силами колонн районных участков.

По словам заместителя руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулата Ашкенова, ранее колонны замыкались тракторами МТЗ с отвалом и щеткой, которые формировали собранные валы снега. В настоящее время данные тракторы заменены комбинированными дорожными машинами. Соответственно, высвободившиеся тракторы МТЗ задействованы при очистке съездов транспортных развязок, заездов к социально значимым объектам, выездов с внутриквартальных проездов, примыканий к городским улицам, а также остановочных площадок общественного транспорта, что привело к уменьшению времени очистки указанных объектов.

Ранее сообщалось, что востребованный алматинцами автобусный маршрут изменил схему движения. В схему маршрута №46 сообщением ул. Бидайык – ж/д вокзал "Алматы-1" внесли изменения. Они начнут действовать с 29 января 2024 года.

