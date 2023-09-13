Электрокары будут расчищать улицы Алматы от снега

Алматы в зимний период будут обслуживать электрические коммунальные машины. Об этом 13 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что впервые в Казахстане, в том числе и в южной столице, на службу коммунальщиков поступят электрические коммунальные машины – электрокары.

"Это 18 многофункциональных тротуаро-уборочных машин на электротяге (6 из них уже поставлено). Закуп запланирован до конца года в рамках реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочным перспективам до 2030 года. Закупаемые машины отличаются экологичностью". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, для ГКП "Алматы тазалық" из городского бюджета дополнительно планируется закупка 101 единицы спецтехники (29 из которых уже поставлено):

17 подметально-вакуумных уборочных машин,

10 самосвалов,

12 тротуаро-уборочных машин,

9 мусоровозов,

5 мини-тракторов,

37 комбинированных уборочных машин,

10 фрез,

1 манипулятор.



"Применение новых машин позволит полностью отказаться от небезопасного ручного труда вдоль магистральных и улиц городского значения". Пресс-служба акимата Алматы

Власти мегаполиса заверили, что вся приобретаемая техника является универсальной и будет использована как в зимний, так и в летний периоды.

"На сегодня подрядные организации районных акиматов Алматы приступили к подготовке к зимней уборке улиц. Межсезонные работы завершило Государственное коммунальное предприятие "Алматы Тазалык", завершение подготовительных работ частных подрядных организаций ожидается до конца сентября. В октябре пройдет переоборудование всесезонной техники к зиме... Подрядными организациями в рамках подготовки к зимнему периоду заготовлены необходимые объемы средств для борьбы с гололедом". Пресс-служба акимата Алматы

Также сообщается, что специалисты расписали технологию уборки южной столицы в зимний период, который позволит понять нюансы работы коммунальных служб:



По зимней уборке улиц, обработка проезжей части дорог противогололедными материалами (ПГМ) осуществляется с выдержкой 20-40 минут после начала снегопада при образовании слоя снега, достаточного для закрепления ПГМ.

Посыпка производится в течение 3 часов. После образования рыхлой снежной массы, не прилипающей к асфальту, производится сгребание и подметание снега колоннами машин в течение 3-5 часов. В связи с этим горожанам необходимо понимать, что припаркованные машины на обочинах при снегопаде затрудняют работу по очистке и вывозу снега, замедляют темп уборки снега с дорог, ухудшая дорожное движение всего города.

Посыпка противогололедных материалов производится после каждых 5 см свежевыпавшего снега, после чего опять производится сгребание снега. В случае несоблюдения данной технологии на дорогах образуется наледь.

После этого производится формирование снежных валов. Далее производится вывоз снега, зачистка прибордюрной части после его удаления, скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

По данным городского акимата, в зимний период к работам будет привлечено 818 единиц техники (из них "Алматы Тазалық" – 619) и 1240 дорожных рабочих ("Алматы Тазалық" – 724 человек). На случай обильных снегопадов из строительных организаций будет привлечено до 150 самосвалов и погрузчиков и до 1 тыс. рабочих.

"Работы по вывозу снега с основных улиц осуществляются в течение 3-5 суток в зависимости от объема выпавшего снега. Уборка улично-дорожной сети города Алматы производится на 2318 улицах общей протяженностью 2698 км". Пресс-служба акимата Алматы



