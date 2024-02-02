Неустойчивая погода с осадками и ветром ожидается в Алматы на следующей неделе
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в начале недели будет наблюдаться облачность, термометры в ночные часы могут показывать до -5°С. Днем ожидается до +3°C.
Уже с середины рабочей недели в южной столице прогнозируется сильный ветер, который принесет в город дождь, а после – снег.
Но к выходным в Алматы существенно потеплеет – до +5 градусов, при этом будут наблюдаться гололед и туман.
3 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -1-3°C.
4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.
5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.
6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +1+3°C.
7 февраля: переменная облачность, в конце дня осадки – дождь. Ветер юго-западный 3-8°C, днем порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.
8 февраля: облачно, осадки, временами – сильные (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +2+4°C.
9 февраля: переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +2+4°C.
Ранее синоптики рассказали, что казахстанцев ждет потепление.