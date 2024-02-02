Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неустойчивая погода с осадками и ветром ожидается в Алматы на следующей неделе

погода в южной столице зимой Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в период с 3 по 9 февраля 2024 г. Согласно данным Казгидромет, выходные дни и начало недели будут морозными, с переменной облачностью. Затем алматинцев снова ожидают осадки.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в начале недели будет наблюдаться облачность, термометры в ночные часы могут показывать до -5°С. Днем ожидается до +3°C.

Уже с середины рабочей недели в южной столице прогнозируется сильный ветер, который принесет в город дождь, а после – снег.

Но к выходным в Алматы существенно потеплеет – до +5 градусов, при этом будут наблюдаться гололед и туман.

3 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -1-3°C.

4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.

5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.

6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +1+3°C.

7 февраля: переменная облачность, в конце дня осадки – дождь. Ветер юго-западный 3-8°C, днем порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

8 февраля: облачно, осадки, временами – сильные (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +2+4°C.

9 февраля: переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +2+4°C.

Ранее синоптики рассказали, что казахстанцев ждет потепление.

Читайте также

Электростанция в поселке Жамбылской области: РК ратифицировал соглашение с Францией
Электростанция в поселке Жамбылской области: РК ратифицировала соглашение с Францией
Казахстан ратифицировал Соглашение с Катаром о взаимном поощрении
Казахстан ратифицировал Соглашение с Катаром о взаимном поощрении
Главное за день 2 февраля 2024 года
Указ о призыве в армию, назначен социальный омбудсмен, изменения в формировании тарифов: главное за день
Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Российскому тренеру призвали запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Российскому тренеру предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: