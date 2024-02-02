Неустойчивая погода с осадками и ветром ожидается в Алматы на следующей неделе

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в период с 3 по 9 февраля 2024 г. Согласно данным Казгидромет, выходные дни и начало недели будут морозными, с переменной облачностью. Затем алматинцев снова ожидают осадки.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в начале недели будет наблюдаться облачность, термометры в ночные часы могут показывать до -5°С. Днем ожидается до +3°C.

Уже с середины рабочей недели в южной столице прогнозируется сильный ветер, который принесет в город дождь, а после – снег.

Но к выходным в Алматы существенно потеплеет – до +5 градусов, при этом будут наблюдаться гололед и туман.

3 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -1-3°C.

4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.

5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.

6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +1+3°C.

7 февраля: переменная облачность, в конце дня осадки – дождь. Ветер юго-западный 3-8°C, днем порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

8 февраля: облачно, осадки, временами – сильные (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +2+4°C.

9 февраля: переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +2+4°C.

Ранее синоптики рассказали, что казахстанцев ждет потепление.