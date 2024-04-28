Зима не отступает: в Жамбылской области пошел снег

27 апреля в административном центре Жуалинского района – селе имени Бауыржана Момышулы пошел снег. Жители поделились кадрами заснеженного райцентра, сообщает Zakon.kz.

Погода Жамбылской области преподнесла, весна решила порадовать сельчан снегом в конце апреля.

Озадаченные такой резкой сменой погоды, люди делятся видеороликами в соцсетях.



Село Бауыржана Момышулы всегда славилось своими суровыми зимами, оно расположено на Жуалынском плато между отрогами хребтов Тянь-Шаня Каратау и Киргизским, на высоте 1000 м над уровнем моря. Отсюда и старое название – Бурный.

Сотрудники прокуратуры Байзакского района Жамбылской области установили факт незаконного предоставления 465 га земли в аренду, а также выявили 4292 га неиспользуемых земельных участков.

