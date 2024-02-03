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Законодательство РК

Крупный наркоканал пытались развернуть в Караганде

задержание Фото: КНБ РК
Департаментом КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, сообщает Zakon.kz.

24 - 25 января оперативники по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержали двух граждан.

вещества

Фото: КНБ РК

"В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тысячи разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления", – сообщили в КНБ.
наркотики

Фото: КНБ РК

По их данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых лиц развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков.

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Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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