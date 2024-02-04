В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Фото: Zakon.kz
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 4 февраля, в воскресенье в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на территории Казахстана на 4 февраля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются туман и сильные порывы ветра.
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