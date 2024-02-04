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В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: Zakon.kz
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 4 февраля, в воскресенье в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на территории Казахстана на 4 февраля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются туман и сильные порывы ветра.

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