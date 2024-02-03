В 14 областях и Астане объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на территории Казахстана на 4 февраля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются туман и сильные порывы ветра, сообщает Zakon.kz.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На западе области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер до 15-18 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель.

В Акмолинской области ожидается метель. На севере, юге, западе области на дорогах ожидается гололедица. Порывы ветра до 23 м/с. В Кокшетау ожидается метель. Днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер до 15-20 м/с.



Днем на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью на западе, северо-востоке, днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на севере области – гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются низовая метель, гололед.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

Ночью на западе, севере, днем на севере, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель. Ветер до 18 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается метель. Ветер до 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гололед, туман. В горных районах области – низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются гололед, туман. В Туркестане временами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юго-западе области – гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер до 25 м/с.

В Костанайской области ожидается метель. На западе области – туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Костанае ожидается метель. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, в центре Абайской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

В Астане ожидается метель. Ветер до 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Порывы ветра до 25 м/с. В Таразе ветер до 15-20 м/с.

