В Алматы 9 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана на 9 мая объявлено штормовое предупреждение.