Утечка газа из резервуара привела к вмешательству спасателей в Казахстане

Сотрудники ДЧС провели аварийно-спасательные работы по ликвидации утечки газа из резервуара объемом 3,5 кубометра, сообщает Zakon.kz.

После поступления сообщения на место были оперативно направлены силы и средства спасательного ведомства. По прибытии специалисты установили, что причиной аварийной ситуации стала неисправность запорной арматуры, через которую происходила утечка газа.

Для предотвращения возможного воспламенения и осаждения газовоздушной смеси спасатели подали мелкораспыленную водяную струю. После этого, соблюдая все меры безопасности, они механическим способом перекрыли запорную арматуру.

В результате проведенных работ утечка была полностью устранена. По информации пресс-службы МЧС РК, пострадавших и других негативных последствий не допущено.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа еще на полгода.