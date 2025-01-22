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Общество

Волшебную зимнюю сказку показал популярный фотограф из Алматы

Волшебную зимнюю сказку показал популярный фотограф из Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 00:09 Фото: Telegram/ dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз поделился красивыми кадрами, сообщает Zakon.kz.

22 января он на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлен снегопад в Алматы. 

"Волшебный вечер в Алматы", – написал блогер под постом. 

Подписчики восхитились красивыми кадрами: 

  • Красота! И под ногами снег хрустит!
  • Зимняя сказка. Такая красота, спасибо, Дима, за вашу прекрасную съемку!
  • Какая же красота!

Ранее Дмитрий Доценко поделился с подписчиками снимками верблюдов после снегопада в степях Приаралья. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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