Волшебную зимнюю сказку показал популярный фотограф из Алматы

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз поделился красивыми кадрами, сообщает Zakon.kz.

22 января он на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлен снегопад в Алматы.

"Волшебный вечер в Алматы", – написал блогер под постом.

Подписчики восхитились красивыми кадрами:

Красота! И под ногами снег хрустит!

Зимняя сказка. Такая красота, спасибо, Дима, за вашу прекрасную съемку!

Какая же красота!

Ранее Дмитрий Доценко поделился с подписчиками снимками верблюдов после снегопада в степях Приаралья.

