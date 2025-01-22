Волшебную зимнюю сказку показал популярный фотограф из Алматы
Фото: Telegram/ dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз поделился красивыми кадрами, сообщает Zakon.kz.
22 января он на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлен снегопад в Алматы.
"Волшебный вечер в Алматы", – написал блогер под постом.
Подписчики восхитились красивыми кадрами:
- Красота! И под ногами снег хрустит!
- Зимняя сказка. Такая красота, спасибо, Дима, за вашу прекрасную съемку!
- Какая же красота!
Ранее Дмитрий Доценко поделился с подписчиками снимками верблюдов после снегопада в степях Приаралья.
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