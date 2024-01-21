Зимняя сказка: фотограф из Алматы показал красивые кадры города
Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий, где показан красивый зимний пейзаж города Алматы, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями Доценко поделился на своей странице в Instagram.
"Снежные дни радуют красивыми пейзажами. Сделал несколько фотографий в Алматы. Насладитесь красотой зимней сказки, пока она продолжается! Или вам уже хочется весны?" – подписал пост автор.
17 января Доценко опубликовал серию фотографий, сделанных в горах Алматы.
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