Зимняя сказка: фотограф из Алматы показал красивые кадры города

Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий, где показан красивый зимний пейзаж города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Доценко поделился на своей странице в Instagram.

"Снежные дни радуют красивыми пейзажами. Сделал несколько фотографий в Алматы. Насладитесь красотой зимней сказки, пока она продолжается! Или вам уже хочется весны?" – подписал пост автор.

17 января Доценко опубликовал серию фотографий, сделанных в горах Алматы.

