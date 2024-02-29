Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменили в Астане

Дежурные Центры обслуживания населения и Специализированные Центры обслуживания населения в Астане переедут на новую локацию, сообщает Zakon.kz.

Новые адреса:

отдел №2 Сарыаркинского района – проспект Республики, 43;

отдел Нуринского района – улица Керей, Жанибек хандар, 4;

спецЦОН №1а – улица Муканова, 2.



Все филиалы, как отмечено в Telegram-канале Astanovka98, принимают граждан по дежурному графику в будни до 20:00, в субботу – до 13:00.

Ранее сообщалось, что еще в 12 ЦОНах Казахстана появились постоматы для выдачи готовых документов.