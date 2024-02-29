Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменили в Астане

Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в Астане Фото: Zakon.kz
Дежурные Центры обслуживания населения и Специализированные Центры обслуживания населения в Астане переедут на новую локацию, сообщает Zakon.kz.

Новые адреса:

  • отдел №2 Сарыаркинского района – проспект Республики, 43;
  • отдел Нуринского района – улица Керей, Жанибек хандар, 4;
  • спецЦОН №1а – улица Муканова, 2.

Все филиалы, как отмечено в Telegram-канале Astanovka98, принимают граждан по дежурному графику в будни до 20:00, в субботу – до 13:00.

Ранее сообщалось, что еще в 12 ЦОНах Казахстана появились постоматы для выдачи готовых документов.

Читайте также

Фотограф показал последний день зимы в роще Баума
Фотограф показал последний день зимы в роще Баума
Итоги 29 февраля: задержание в "Казспецэкспорт", извинения Досаева, предупреждение от банков
Итоги 29 февраля: задержание в "Казспецэкспорт", извинения Досаева, предупреждение от банков
Анастасия Московчук
Астана ЦОН
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
истории родившихся 29 февраля
Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: