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"Город имеет свои правила": Алматы возвращается к малоэтажной застройке

Алматы возвращается к малоэтажной застройке Фото: primeminister.kz
В Алматы будет преобладать малоэтажная застройка, а возможность возводить высотные здания рядом с пятиэтажками ограничат. Об этом заявил заместитель акима Аскар Амрин на презентации новых проектов детальной планировки (ПДП), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 5 февраля, на презентации новых ПДП заместитель акима Аскар Амрин объявил, что южный мегаполис вернется к преимущественно малоэтажной застройке.

"Сегодня мы четко даем понять, что нужно ориентироваться на ПДП. И застройщик, видя, что по ПДП у него шесть этажей, будет с учетом этих условий согласовывать эскиз и после одобрения реализовывать проект. Если помните, в нулевых к углам пятиэтажек пристраивались девятиэтажки. В новых ПДП мы такие возможности исключили и сделали эти зоны местами рекреации, чтобы никто не мог прийти и "воткнуть" там новое строение. Мы даем понять, что город имеет свои правила". Аскар Амрин

По данным городского акимата, новые проекты детальной планировки предполагают, что Алматы станет более зеленым городом. Площадь парков, скверов, зеленых зон на бульварах до 2030 года планируют увеличить в три раза.

Ранее в акимате Алматы сообщили, что новые ПДП исключат точечную и хаотичную застройку в черте города.

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