Застройка городов и поселков: внесены изменения в правила
Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы являются:
- уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства – по проектам общегосударственного значения;
- местные исполнительные органы – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов.
Заказчик градостроительных проектов является и заказчиком экспертных работ по этому проекту.
При этом правила дополнены пунктом о том, что проект генерального плана разрабатывается в границах (черте) населенного пункта в соответствии со статьей 108 Земельного кодекса РК. При необходимости расширения границы (черты) населенного пункта граница проектируемой территории уточняется в техническом задании.
Уточняется, что ПДП или проекты застройки разрабатываются в соответствии с установленными в генеральных планах элементами планировочной структуры, градостроительными регламентами и концепцией единого архитектурного стиля.
ПДП или проекты застройки разрабатываются с учетом сведений информационных систем государственных органов об освоенных земельных участках и/или предоставленных правах в частную собственность или временного возмездного землепользования.
При этом добавлено, что ПДП и проекты застройки, отнесенные к группам по гражданской обороне, разрабатываются с учетом требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны согласно объему и содержанию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.
Также уточняется состав проектных материалов для стадии генерального плана:
- схема положения населенного пункта в системе расселения;
- опорный план;
- комплексная градостроительная оценка территории;
- генеральный план (основной чертеж);
- схема функционального зонирования и градостроительных регламентов;
- схема улично-дорожной сети и транспорта;
- поперечные профили улиц;
- схема инженерного оборудования и инженерной подготовки территории;
- схема охраны окружающей среды;
- природно-экологический каркас;
- схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;
- разбивочный план красных линий;
- пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений;
- технико-экономические показатели.
Для стадии генерального плана сельских населенных пунктов с численностью населения до пяти тысяч человек – схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) предусматривается следующий состав проектных материалов:
- схема положения населенного пункта в системе административного района в масштабе 1:10 000, 1:25 000;
- схема землепользования, составленная с использованием материалов комплексной схемы градостроительного планирования территорий (проекта районной планировки) и проекта внутрихозяйственного землеустройства в масштабе 1:10 000, 1:25 000;
- комплексная градостроительная оценка территории;
- опорный план (план современного использования территории;
- генеральный план (основной чертеж);
- схема улично-дорожной сети и транспорта, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
- поперечные профили улиц;
- схема инженерного обеспечения;
- схема охраны окружающей среды;
- схема функционального зонирования и градостроительных регламентов;
- разбивочный план красных линий;
- схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;
- пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений;
- технико-экономические показатели.
Указывается, что генеральные планы городов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.
Генеральные планы поселков и сельских населенных пунктов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями, с поселковыми и сельскими исполнительными органами, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.
Генеральным планом определяются:
- основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуру и размещение сети связи, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
- функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;
- соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;
- зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;
- меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
- меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;
- основные направления по разработке транспортного раздела генерального плана, включающего комплексную транспортную схему, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;
- ные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.
ПДП устанавливает:
- основные направления планировочной организации территории с определением функционально-градостроительного зонирования;
- красные, желтые линии и линии регулирования застройки;
- границы водоохранных зон и полос;
- резервирование территории для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети и транспортного обслуживания, трассировки инженерных коммуникаций;
- поперечные профили улиц;
- благоустройство и озеленение территории;
- публичные градостроительные ограничения;
- план инженерных коммуникаций;
- план развития дорожной инфраструктуры;
- концепцию единого архитектурного стиля части территорий столицы, городов республиканского и областного значения;
- планы строительства сооружений связи, линий связи и других объектов инженерной инфраструктуры, а также резервирование территории для нужд связи.
В ПДП также решаются вопросы обеспечения маломобильных групп населения условиями для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения, а также применения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий при возведении новых объектов.
В состав проектных материалов для ПДП входят:
- схема расположения проектируемой территории в системе расселения;
- опорный план (в том числе опорный историко-архитектурный план для населенных пунктов, имеющих памятники историко-архитектурного наследия);
- комплексная градостроительная оценка территории;
- эскиз застройки;
- план функционального зонирования территории;
- схема градостроительных регламентов
- схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;
- схема улично-дорожной сети и транспорта;
- поперечные профили улиц;
- схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
- схема инженерного обеспечения (в том числе схемы водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, схема зарядных устройств для электромобилей, телекоммуникации и связи, включая расположение сооружений связи, а также других объектов инженерной инфраструктуры);
- разбивочный план красных линий;
- схема охраны окружающей среды;
- экономическая часть: технико-экономические показатели.
Состав и содержание проектных материалов необходимо выполнить согласно требованиям норм государственных нормативов с учетом существующей и планируемой застройки на прилегающей территории в радиусе 1000 метров от границы проектируемой территории.
К каждому графическому материалу прилагается пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений.
Также говорится, что при проектировании районов с применением зданий преимущественно по типовым и повторно применяемым проектам, проект застройки может выполняться в одну стадию. Рабочий проект застройки со сводным сметным расчетом стоимости в составе проектно-сметной документации, представляемой на утверждение, и рабочей документации со сметами.
В состав проекта, представляемой на утверждение, входят:
- схема генерального плана застройки микрорайона (квартала);
- опорный план;
- генеральный план застройки (эскиз застройки);
- схема организации рельефа с планом земляных масс;
- сводная схема инженерных сетей (в том числе схемы водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, схема зарядных устройств для электромобилей, телекоммуникации и связи, включая расположение сооружений связи, а также других объектов инженерной инфраструктуры);
- компоновочные схемы зданий и сооружений;
- проект организации строительства;
- план функционального и градостроительного зонирования территорий;
- разбивочный план красных линий;
- сводный сметный расчет стоимости строительства;
- Графические материалы проекта застройки выполняются в масштабе 1:500 или 1:1000.
- К каждому графическому материалу прилагается пояснительная записка.
Правила также дополнены пунктом о том, что внесение изменений и дополнений в утвержденный ПДП или проект застройки необходимо осуществлять в границах действующего ПДП и проекта застройки с указанием границ внесения изменений и дополнений в проект застройки.
Приказ вводится в действие с 4 августа 2025 года.
Ранее мы рассказали, что внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) при строительстве дорогостоящих объектов.