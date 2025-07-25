Застройка городов и поселков: внесены изменения в правила

Министр промышленности и строительства приказом от 18 июля 2025 года внес изменения и дополнения в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки), сообщает Zakon.kz.

Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы являются:

уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства – по проектам общегосударственного значения;

местные исполнительные органы – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов.

Заказчик градостроительных проектов является и заказчиком экспертных работ по этому проекту.

При этом правила дополнены пунктом о том, что проект генерального плана разрабатывается в границах (черте) населенного пункта в соответствии со статьей 108 Земельного кодекса РК. При необходимости расширения границы (черты) населенного пункта граница проектируемой территории уточняется в техническом задании.

Уточняется, что ПДП или проекты застройки разрабатываются в соответствии с установленными в генеральных планах элементами планировочной структуры, градостроительными регламентами и концепцией единого архитектурного стиля.

ПДП или проекты застройки разрабатываются с учетом сведений информационных систем государственных органов об освоенных земельных участках и/или предоставленных правах в частную собственность или временного возмездного землепользования.

При этом добавлено, что ПДП и проекты застройки, отнесенные к группам по гражданской обороне, разрабатываются с учетом требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны согласно объему и содержанию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Также уточняется состав проектных материалов для стадии генерального плана:

схема положения населенного пункта в системе расселения;

опорный план;

комплексная градостроительная оценка территории;

генеральный план (основной чертеж);

схема функционального зонирования и градостроительных регламентов;

схема улично-дорожной сети и транспорта;

поперечные профили улиц;

схема инженерного оборудования и инженерной подготовки территории;

схема охраны окружающей среды;

природно-экологический каркас;

схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;

разбивочный план красных линий;

пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений;

технико-экономические показатели.

Для стадии генерального плана сельских населенных пунктов с численностью населения до пяти тысяч человек – схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) предусматривается следующий состав проектных материалов:

схема положения населенного пункта в системе административного района в масштабе 1:10 000, 1:25 000;

схема землепользования, составленная с использованием материалов комплексной схемы градостроительного планирования территорий (проекта районной планировки) и проекта внутрихозяйственного землеустройства в масштабе 1:10 000, 1:25 000;

комплексная градостроительная оценка территории;

опорный план (план современного использования территории;

генеральный план (основной чертеж);

схема улично-дорожной сети и транспорта, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

поперечные профили улиц;

схема инженерного обеспечения;

схема охраны окружающей среды;

схема функционального зонирования и градостроительных регламентов;

разбивочный план красных линий;

схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;

пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений;

технико-экономические показатели.

Указывается, что генеральные планы городов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.

Генеральные планы поселков и сельских населенных пунктов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями, с поселковыми и сельскими исполнительными органами, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.

Генеральным планом определяются:

основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуру и размещение сети связи, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;

соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;

основные направления по разработке транспортного раздела генерального плана, включающего комплексную транспортную схему, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;

ные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

ПДП устанавливает:

основные направления планировочной организации территории с определением функционально-градостроительного зонирования;

красные, желтые линии и линии регулирования застройки;

границы водоохранных зон и полос;

резервирование территории для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети и транспортного обслуживания, трассировки инженерных коммуникаций;

поперечные профили улиц;

благоустройство и озеленение территории;

публичные градостроительные ограничения;

план инженерных коммуникаций;

план развития дорожной инфраструктуры;

концепцию единого архитектурного стиля части территорий столицы, городов республиканского и областного значения;

планы строительства сооружений связи, линий связи и других объектов инженерной инфраструктуры, а также резервирование территории для нужд связи.

В ПДП также решаются вопросы обеспечения маломобильных групп населения условиями для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения, а также применения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий при возведении новых объектов.

В состав проектных материалов для ПДП входят:

схема расположения проектируемой территории в системе расселения;

опорный план (в том числе опорный историко-архитектурный план для населенных пунктов, имеющих памятники историко-архитектурного наследия);

комплексная градостроительная оценка территории;

эскиз застройки;

план функционального зонирования территории;

схема градостроительных регламентов

схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;

схема улично-дорожной сети и транспорта;

поперечные профили улиц;

схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

схема инженерного обеспечения (в том числе схемы водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, схема зарядных устройств для электромобилей, телекоммуникации и связи, включая расположение сооружений связи, а также других объектов инженерной инфраструктуры);

разбивочный план красных линий;

схема охраны окружающей среды;

экономическая часть: технико-экономические показатели.

Состав и содержание проектных материалов необходимо выполнить согласно требованиям норм государственных нормативов с учетом существующей и планируемой застройки на прилегающей территории в радиусе 1000 метров от границы проектируемой территории.

К каждому графическому материалу прилагается пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений.

Также говорится, что при проектировании районов с применением зданий преимущественно по типовым и повторно применяемым проектам, проект застройки может выполняться в одну стадию. Рабочий проект застройки со сводным сметным расчетом стоимости в составе проектно-сметной документации, представляемой на утверждение, и рабочей документации со сметами.

В состав проекта, представляемой на утверждение, входят:

схема генерального плана застройки микрорайона (квартала);

опорный план;

генеральный план застройки (эскиз застройки);

схема организации рельефа с планом земляных масс;

сводная схема инженерных сетей (в том числе схемы водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, схема зарядных устройств для электромобилей, телекоммуникации и связи, включая расположение сооружений связи, а также других объектов инженерной инфраструктуры);

компоновочные схемы зданий и сооружений;

проект организации строительства;

план функционального и градостроительного зонирования территорий;

разбивочный план красных линий;

сводный сметный расчет стоимости строительства;

Графические материалы проекта застройки выполняются в масштабе 1:500 или 1:1000.

К каждому графическому материалу прилагается пояснительная записка.

Правила также дополнены пунктом о том, что внесение изменений и дополнений в утвержденный ПДП или проект застройки необходимо осуществлять в границах действующего ПДП и проекта застройки с указанием границ внесения изменений и дополнений в проект застройки.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2025 года.

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