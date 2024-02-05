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Угрозы терактов в школах Казахстана прокомментировали в МВД

Угрозы терактов в школах Казахстана прокомментировали в МВД Фото: freepik
Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2024 года прокомментировал участившиеся угрозы о терактах в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что угрозы о терактах поступили в адрес школ, расположенных в Актобе, Атырау, Астане и Павлодаре. Они поинтересовались у вице-министра внутренних дел, будут ли эти дела объединены или они все будут расследоваться отдельно.

"Все будет зависеть от того, если будет в ходе расследования видно, что это одно и то же лицо, или один и тот же источник. Тогда оно будет объединяться. Я хочу сказать, что подобные вещи у нас были в России и практически того же содержания эти вещи. И на сегодня одно из лиц установлено – не знаю, все это или не все, но он живет не в нашей стране. Это один из лиц, который причастен к этой информации. Это то, что было в Актюбинской области, там его установили", – заявил Игорь Лепеха.

Он добавил, что МВД реагирует на эти ситуации: усиливаются меры безопасности, наряды приближаются, а также проводится работа с администрацией школ.

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25 января 2024 года сообщалось, что в Актобе анонимный "стрелок" обещает устроить массовые убийства в школах. Уже 4 февраля из соцсетей стало известно, что неизвестные люди готовятся "штурмовать" школу в Павлодаре. Также массовые рассылки похожего типа рассылались и в других городах.

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Астана Мажилис Парламента РК МВД РК Лепеха Игорь Актобе Атырау Казахстан Павлодар
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