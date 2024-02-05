"Длинный язык женщин" назвал причиной бытового насилия в Казахстане депутат

Депутат мажилиса Анас Баккожаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что очень часто жертвы сами провоцируют насилие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат мажилиса Анас Баккожаев заявил, что поддерживает законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

"Я поддерживаю предложенный законопроект. Только самый несчастный из мужчин решит поднять руку на женщину. Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты. Казахи говорят: "Хорошая женщина – благодать, плохая женщина – ссоры", либо "Женщина, которая хороша для мужчины, хороша и для страны". К сожалению, мы все дальше уходим от казахского воспитания", – заявил мажилисмен.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха не поддерживает его.



"Даже если женщина не права, есть другие способы, кроме физических. Вне зависимости от того, что явилось предпосылкой, если он нанес телесные повреждения, он должен нести ответственность. Какая разница, кто там виноват, а кто не виноват? Необходимо эти вещи решать до того, как будет совершено преступление. Если преступление совершено, должна нестись ответственность", – высказал он позицию МВД в кулуарах мажилиса.

При этом он сообщил, что очень часто тираны обвиняют других.

"Всякое бывает, да. Ну, а что он скажет? "Я вот это сделал, потому что мне это нравится"? Конечно, он говорит, что его кто-то довел. Либо жизнь такая тяжелая, либо жена довела. Но это же не оправдание по сути", – резюмировал Игорь Лепеха.

5 февраля депутат Елнур Бейсенбаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов.