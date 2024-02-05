Хирургическую кастрацию для педофилов предложили ввести в Казахстане

Депутат Елнур Бейсенбаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей в Мажилисе 5 февраля 2024 года предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что законопроектом по педофилам выносится суровое наказание – пожизненное заключение в тюрьме.

"Мы от имени фракции давали поправку насчет хирургической кастрации педофилов. Здесь правительство показало свою бесхребетность и не приняло эту поправку. Они мотивируют разными словами, что это противоречат конвенции по правам человека. Эти доводы, во-первых, можно сказать, не имеют четкой аргументации. Во многих европейских странах есть хирургическая кастрация. Мы не говорим, что нужно кастрацию применять ко всем педофилам. Мы даем суду выбирать. Если педофилия была совершена с особой жестокостью, то данную кастрацию нужно делать", – заявил Елнур Бейсенбаев.

Мотивирует он свое предложение тем, что нет гарантии, что через 30-40 лет данный человек выйдет из мест лишения свободы и не совершит преступление снова.

"У нас есть болезненные факты, что за год порядка 800 таких ужасающих фактов насчитывается. А в 2022 году, если мне не изменяет память, порядка 430 преступлений по педофилии было совершено против детей. Наше правительство показывает свою бесхребетность. Говорят, что мы посягаем на их права, якобы педофилы тоже люди. Я считаю, что этот момент надо еще проработать. От имени фракции мы еще включим данную поправку", – резюмировал Елнур Бейсенбаев.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в ответ сообщил, что это выходит за компетенцию МВД.

"Видимо, исходили из того, что раз в отношении педофилов у нас единственная санкция – пожизненное лишение свободы – то автоматически вопрос кастрации отпадает. На сегодня у нас есть медицинская кастрация, которая судами применяется. Не знаю, вопрос, возможно, требует дополнительного обсуждения. Сказать, что МВД категорически против, я не могу. Потому что мы, как карательный орган, поддерживаем любые начинания, направленные на ужесточение. Если наше мнение будет спрашивать, то мы готовы поддержать эту позицию", – заявил он.

31 января 2024 года депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым ужесточается наказание за семейно-бытовое насилие.