Дороги закрыли из-за непогоды в 11 областях Казахстана

Из-за непогоды движение ограничено на 22 участках дорог республиканского значения в 11 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал "Казавтожола".

По состоянию на 12:00 15 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта. Ограничение действует на 22 участках автодорог республиканского значения в 11 областях.

Абайская область – 3 участка (219 км).

Актюбинская область – 2 участка (395 км).

Алматинская область – 1 участок (84 км).

Восточно-Казахстанская область – 6 участков (418 км).

Жамбылская область – 1 участок (450 км).

Жетысуская область – 1 участок (100 км).

Костанайская область – 1 участок (83 км).

Кызылординская область – 1 участок (815 км).

Северо-Казахстанская область – 2 участка (249 км).

Туркестанская область – 2 участка (283 км).

Улытауская область – 2 участка (438 км).

Также специалисты сообщают, что на автодорогах республиканского значения задействовано 666 единиц техники и 1475 человек.

Ранее сообщалось, что в селе Бесколь Кызылжарского района из-за занесенной снегом дороги медики вынуждены были добираться до пациента пешком по сугробам. А выявив инсульт, почти 400 метров везли больного до машины на санках.