Дороги закрыли из-за непогоды в 11 областях Казахстана
Фото: Zakon.kz
Из-за непогоды движение ограничено на 22 участках дорог республиканского значения в 11 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал "Казавтожола".
По состоянию на 12:00 15 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта. Ограничение действует на 22 участках автодорог республиканского значения в 11 областях.
- Абайская область – 3 участка (219 км).
- Актюбинская область – 2 участка (395 км).
- Алматинская область – 1 участок (84 км).
- Восточно-Казахстанская область – 6 участков (418 км).
- Жамбылская область – 1 участок (450 км).
- Жетысуская область – 1 участок (100 км).
- Костанайская область – 1 участок (83 км).
- Кызылординская область – 1 участок (815 км).
- Северо-Казахстанская область – 2 участка (249 км).
- Туркестанская область – 2 участка (283 км).
- Улытауская область – 2 участка (438 км).
Также специалисты сообщают, что на автодорогах республиканского значения задействовано 666 единиц техники и 1475 человек.
Ранее сообщалось, что в селе Бесколь Кызылжарского района из-за занесенной снегом дороги медики вынуждены были добираться до пациента пешком по сугробам. А выявив инсульт, почти 400 метров везли больного до машины на санках.
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