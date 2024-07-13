В Шымкенте судят экс-главу управления: его задержали во время заседания в акимате

Суд над бывшим исполняющим обязанности руководителя Управления жилья, которого задержали во время заседания в акимате, начался в Шымкенте. Адвокаты обеспокоены, что этот факт может негативно повлиять на процесс, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации регионального издания "Отырар", на скамье подсудимых чиновник и предприниматель. Оба запретили журналистам снимать себя.

Чиновника обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. Подрядчика – в присвоении и растрате.

По данным Антикора, они присвоили деньги, которые должны были пойти на техобследование сейсмоустойчивости 216 жилых домов.

В ходе предварительного слушания сторона защиты ходатайствовала в проведении дополнительных следственных действий. Судья запрос отклонила.

"Ходатайство адвоката с просьбой вернуть уголовное дело прокурору в соответствии со статьей 323 Уголовно-процессуального кодекса отклоняется. Постановление не подлежит обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора. Доказательства несогласия с постановлением могут быть включены в апелляционную жалобу". Айнель Оракбаева, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента

Экс-чиновника задержали в феврале 2024 года. Борцы с коррупцией увели его под руки прямо во время заседания под руководством акима Габита Сыздыкбекова.

Именно этот факт, говорят правозащитники, может повлиять на ход процесса.

"Виновность для органов расследования и для прокуроров была предопределена, когда моих подзащитных, одного из них задержали на заседании у акима города. Я думаю, это нонсенс, и считаю недопустимым". Шымырбай Агабеков, адвокат посудимых

Адвокаты уверены, что их подзащитные невиновны. По их словам, размер ущерба доказан не был, кроме того, были допущены процессуальные нарушения. Обвинительный акт зачитают 23 июля.