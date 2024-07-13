В Шымкенте судят экс-главу управления: его задержали во время заседания в акимате
Как отмечено в публикации регионального издания "Отырар", на скамье подсудимых чиновник и предприниматель. Оба запретили журналистам снимать себя.
Чиновника обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. Подрядчика – в присвоении и растрате.
По данным Антикора, они присвоили деньги, которые должны были пойти на техобследование сейсмоустойчивости 216 жилых домов.
В ходе предварительного слушания сторона защиты ходатайствовала в проведении дополнительных следственных действий. Судья запрос отклонила.
"Ходатайство адвоката с просьбой вернуть уголовное дело прокурору в соответствии со статьей 323 Уголовно-процессуального кодекса отклоняется. Постановление не подлежит обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора. Доказательства несогласия с постановлением могут быть включены в апелляционную жалобу".Айнель Оракбаева, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента
Экс-чиновника задержали в феврале 2024 года. Борцы с коррупцией увели его под руки прямо во время заседания под руководством акима Габита Сыздыкбекова.
Именно этот факт, говорят правозащитники, может повлиять на ход процесса.
"Виновность для органов расследования и для прокуроров была предопределена, когда моих подзащитных, одного из них задержали на заседании у акима города. Я думаю, это нонсенс, и считаю недопустимым".Шымырбай Агабеков, адвокат посудимых
Адвокаты уверены, что их подзащитные невиновны. По их словам, размер ущерба доказан не был, кроме того, были допущены процессуальные нарушения. Обвинительный акт зачитают 23 июля.