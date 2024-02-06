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Еще один модернизированный ЦОН появился в Алматы

Еще один модернизированный ЦОН появился в Алматы Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан" по Алматы
В Алматы модернизировали еще один цифровой офис населения (ЦОН). Об этом сегодня, 6 февраля 2024 года, рассказали в алматинском филиале госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Модернизированный ЦОН расположен по адресу: Ауэзовский район, ул. Жандосова, 51.

"Это уже третий модернизированный центр в городе. Как и все предыдущие, он спроектирован по принципу Kaizen", – отметили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы.

Так, цифровой офис населения разделен на несколько секторов, которые имеют свою цветовую гамму:

  • Зона скорости обозначена желтым цветом. Здесь клиенты могут получить услуги, оказание которых не занимает не более 5-10 минут.
  • Также имеется зона документирования, которая имеет красную гамму и выдачи готовых документов – зеленого цвета.
  • Фиолетовым цветом обозначена зона комфорта, где граждане могут получить традиционные услуги операционного зала, такие как регистрация юрлиц, недвижимости и другие.
  • Оранжевую гамму имеет зона социальных услуг, где посетители могут подать заявку на получение пенсии, пособия и других отчислений.
Модернизированный ЦОН появился в Алматы

Фото: госкорпорация "Правительство для граждан" по Алматы

Кроме этого, в модернизированном ЦОНе установлены терминалы документирования. Благодаря им можно самостоятельно подать заявку на оформление паспорта и удостоверения личности. Также имеются постоматы для выдачи готовых документов. К слову, они работают 24/7.

Вместе с тем в ЦОНе есть зал ожидания, комната матери и ребенка, а рядом с центром – вместительная парковка. Ожидается, что посещаемость цифрового офиса населения в Ауэзовском районе будет составлять около 4000 граждан в день.

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5 февраля 2024 года стало известно, что алматинские автовладельцы могут получить документы, оформленные онлайн, без посещения спецЦОНов. Подробности по ссылке.

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