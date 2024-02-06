Сильный ветер, осадки и туман ожидаются в Казахстане

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в среду, 7 февраля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", обширный циклон из районов Скандинавии будет охватывать большую часть территории Казахстана, с которым ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере-западе, севере страны – сильный снег, на юге, юго-востоке – сильные осадки.

"По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке – очень сильный ветер с метелью", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни по всей стране ожидается усиление ветра до 30 м/с.

"В Актюбинской области днем на севере, в Костанайской области днем на юге, востоке, в Акмолинской области днем на западе, севере, востоке, в Северо-Казахстанской области днем на юге, западе, в Жамбылской области в горных районах, в Туркестанской области утром и днем на горных перевалах временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более". РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

в Астане – переменная облачность, утром и днем – осадки (ледяной дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 -28 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -1+1°C.

– переменная облачность, утром и днем – осадки (ледяной дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 -28 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -1+1°C. в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +6+8°C.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +6+8°C. в Шымкенте – переменная облачность, утром и днем – осадки, временами – сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3+5°C с дальнейшим понижением.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане синоптики зафиксировали температурный рекорд 36-летней давности. Подробности по ссылке.