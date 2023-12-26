Сильный ветер, туман и осадки: прогноз погоды в Казахстане на 27 декабря

Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в среду, 27 декабря 2023 года.

По данным РГП "Казгидромет", на территории республики, под влиянием ложбины атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки (снег, дождь), в горных районах юга, юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер, в северной половине страны – с метелью.

"Ночью на севере, востоке Костанайской, на западе, юге Северо-Казахстанской, утром и днем на юго-западе, горных районах Жамбылской областей ожидается порывистый ветер временами порывы 30 м/с и более", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резкой смене погоды на большей части территории страны 26 декабря 2023 года. Подробности здесь.