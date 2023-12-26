Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сильный ветер, туман и осадки: прогноз погоды в Казахстане на 27 декабря

Сильный ветер, туман и осадки: прогноз погоды в Казахстане на 27 декабря Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в среду, 27 декабря 2023 года.

По данным РГП "Казгидромет", на территории республики, под влиянием ложбины атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки (снег, дождь), в горных районах юга, юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер, в северной половине страны – с метелью.

"Ночью на севере, востоке Костанайской, на западе, юге Северо-Казахстанской, утром и днем на юго-западе, горных районах Жамбылской областей ожидается порывистый ветер временами порывы 30 м/с и более", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резкой смене погоды на большей части территории страны 26 декабря 2023 года. Подробности здесь.

Читайте также

Как и к чему готовят казахстанских миротворцев
Как и к чему готовят казахстанских миротворцев, рассказали в Минобороны
Кто в ответе за гибель казахстанских военнослужащих в мирное время
Кто в ответе за гибель казахстанских военнослужащих в мирное время
Казахстан Мажилис депутат Нуржан Ашимбетов пастбища фермеры решение законопроект
Что изменится для фермеров после принятия закона о пастбищах – подробности от депутата
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Может ли работодатель выплачивать зарплату в конверте, если на карту сотрудника наложен арест
Может ли работодатель выдавать зарплату наличными, если на карту сотрудника наложен арест
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: