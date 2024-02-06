Хлеб по 1300 тенге продавали застрявшим в буран на трассе Актюбинской области

В Актюбинской области шесть автобусов на двое суток застряли недалеко от райцентра Хромтау. 80 человек, в том числе дети, остались без еды. Все они – жители Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", в регионе третьи сутки метет. Из-за того, что трассы из-за не погоды закрывают, недалеко от Хромтау и поселка Карабутак скопился автотранспорт.

"По данным сотрудников "КазАвтоЖола", в первой половине дня на перекрытых дорогах собралось больше 1000 грузовых и порядка 400 легковых машин. Все они ждали улучшения погоды. А в это время, по словам самих автомобилистов, жители близлежащих населенных пунктов продавали им хлеб по 1300 тенге. Правда, чиновники утверждают, что таких цен быть не может", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник, 6 февраля к 3 часам дня движение возобновили. Волонтеры, которые ночью отправились к застрявшим пассажирам автобусов с продуктами, сами едва добрались до них.

"Сообщили, что они стоят уже двое суток, что дети голодны. Нет ни воды, ни еды. Рядом нет никаких заправок, никаких магазинов. Пробиваться было очень сложно, потому что там была пробка. Трассу открыли только для легковых. Естественно, большой поток легковых машин. Но мы добрались в течение двух часов до них. Дети были очень рады, родители благодарили", – рассказала волонтер Екатерина Голотина.

Ранее сообщалось, что движение ограничили на трассах в пяти регионах Казахстана из-за непогоды.