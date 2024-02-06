Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Хлеб по 1300 тенге продавали застрявшим в буран на трассе Актюбинской области

Хлеб по 1300 тенге продавали застрявшим в буран на трассе Актюбинской области Фото: pixabay
В Актюбинской области шесть автобусов на двое суток застряли недалеко от райцентра Хромтау. 80 человек, в том числе дети, остались без еды. Все они – жители Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", в регионе третьи сутки метет. Из-за того, что трассы из-за не погоды закрывают, недалеко от Хромтау и поселка Карабутак скопился автотранспорт.

"По данным сотрудников "КазАвтоЖола", в первой половине дня на перекрытых дорогах собралось больше 1000 грузовых и порядка 400 легковых машин. Все они ждали улучшения погоды. А в это время, по словам самих автомобилистов, жители близлежащих населенных пунктов продавали им хлеб по 1300 тенге. Правда, чиновники утверждают, что таких цен быть не может", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник, 6 февраля к 3 часам дня движение возобновили.  Волонтеры, которые ночью отправились к застрявшим пассажирам автобусов с продуктами, сами едва добрались до них.

"Сообщили, что они стоят уже двое суток, что дети голодны. Нет ни воды, ни еды. Рядом нет никаких заправок, никаких магазинов. Пробиваться было очень сложно, потому что там была пробка. Трассу открыли только для легковых. Естественно, большой поток легковых машин. Но мы добрались в течение двух часов до них. Дети были очень рады, родители благодарили", – рассказала волонтер Екатерина Голотина.

Ранее сообщалось, что движение ограничили на трассах в пяти регионах Казахстана из-за непогоды. 

Читайте также

Институт семьи, домогательства и мирные собрания: чем будет заниматься омбудсмен в 2024 году
Институт семьи, домогательства и мирные собрания: чем будет заниматься омбудсмен в 2024 году
Айсулу Омарова
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: