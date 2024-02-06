Институт семьи, домогательства и мирные собрания: чем будет заниматься омбудсмен в 2024 году

Офис Уполномоченного по правам человека в Казахстане представил план деятельности на 2024 год, куда входит порядка 120 мероприятий, направленных на правовое просвещение и обсуждение актуальных вопросов в области прав человека, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам просвещения общества в сфере соблюдения прав и свобод, продвижения инициатив в области семейно-бытового насилия, национального превентивного механизма, прав инвалидов и прочее.



"Кроме того, в текущем году работа офиса УПЧ будет сфокусирована на усилении международного сотрудничества – ожидается проведение международного форума по обеспечению региональной безопасности женщин", – говорится в сообщении.

В начале года УПЧ также представит предложения по ужесточению законодательства в сфере семейно-бытового насилия, установлению ответственности за сексуальное домогательство и борьбе с дискриминацией в сфере труда.

"К 30-й годовщине Международного дня семьи мы планируем завершить комплексное исследование развития института семьи в Казахстане, через призму прав человека. В нем будут отдельно освещены вопросы противодействия семейно-бытовому насилию. Уже на сегодня выработан пакет рекомендаций по дальнейшему продвижению прав женщин, детей и жертв бытового насилия, которые могут быть систематизированы в Специальном докладе", – отметил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

Подчеркивается, что данные рекомендации, в первую очередь, касаются комплексной профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере, адекватной ответственности за домашнее насилие, вопросов реабилитации и ресоциализации, устранения гендерных разрывов в семейных, экономических и политических институтах.

"Ко всему прочему, офис Омбудсмена намерен внести предложения по таким вопросам, как закрепление статуса региональных уполномоченных по правам ребенка, совершенствование межведомственного взаимодействия по проведению мирных собраний, совершенствования антидискриминационного законодательства и многим другим", – говорится в сообщении.

В УПЧ добавили, что будет продолжено сотрудничество с международными, региональными организациями, а также национальными правозащитными учреждениями зарубежных стран. Данное направление способствует защите и продвижению прав человека на глобальном уровне и подтверждает приверженность Института Уполномоченного по правам человека мировым стандартам в области прав человека, подчеркнули в организации.

Ранее уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев заявил, что присоединился к работе по делу о похищении девушки в Шымкенте.

