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Законодательство РК

"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте

"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте Фото: flickr/UN Woman
Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев заявил, что присоединился к работе по делу о похищении девушки в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По его словам, прецедент находится у него на контроле.

"Случай в Шымкенте – вопиющий, мы взяли его на контроль. Представитель Уполномоченного по правам человека в РК по городу Шымкент уже присоединился к работе по делу о похищении девушки", - прокомментировал Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

По информации его пресс-службы, в прошлом году омбудсмен инициировал внесение ряда поправок, в уголовное законодательство, в частности, введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертв.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на жителя Мангистау после кражи невесты в Шымкенте. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее представитель Национального центра по правам человека Булат Беисов рассказал, что за последние три года зарегистрировано более 200 фактов похищения женщин с целью вступления в брак.

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