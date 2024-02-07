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Павлодарцев попросили сохранять спокойствие

Павлодарцев попросили сохранять спокойствие Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области выступил с важным заявлением. Спасатели просят жителей не пугаться и сохранять спокойствие 8 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Причиной подобного обращения является проведение Республиканских командно-штабных учений "Көктем-2024".

"8 февраля 2024 года в 12:55 Департаментом по ЧС Павлодарской области будет проводиться проверка системы оповещения населения города с помощью подачи звукового сигнала через электросирены".Группа по связям с общественностью ДЧС Павлодарской области.

В ведомстве подчеркнули, данный звуковой сигнал означает для населения "Внимание всем!"

"При поступлении данного сигнала населению необходимо включить теле-радиоприемники и прослушать речевую информацию о возможной или возникшей чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также другой важной информации".Группа по связям с общественностью ДЧС Павлодарской области.

Специалисты убедительно просят жителей сохранять спокойствие.

25 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам сейсмической безопасности выступил с обращением к жителям и гостям Алматы. Он попросил алматинцев сохранять спокойствие и благоразумие.

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