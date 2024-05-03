Жителей Костанайской области вновь попросили сохранять спокойствие

Жителей и гостей Сарыкольского района Костанайской области попросили сохранять спокойствие. Причина – запланированные на 4 мая 2024 года антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Учения будут проведены Сарыкольским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом с 14:00 до 19:00 на территории Сарыкольского района Дома культуры пос. Сарыколь.

"Уважаемые жители и гости Сарыкольского района! В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на улицах Пушкина – Астана и Тәуелсіздік – Астана. Просим граждан сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов, а также просим воздержаться от нахождения и движения в ближайшее время на данном участке". Сарыкольский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом Костанайской области

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных органов и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.

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26 апреля 2024 года с подобным заявлением обратился Камыстинский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом Костанайской области. Подробности по ссылке.