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Токаев попросил алматинцев сохранять спокойствие

Токаев попросил алматинцев сохранять спокойствие, землетрясение Фото: primeminister.kz
Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам сейсмической безопасности выступил с обращением к жителям и гостям Алматы, сообщает Zakon.kz.

В своей речи 25 января 2024 года глава государства уточнил, что настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию".Касым-Жомарт Токаев

Продолжая президент заверил горожан о внимании со стороны властей.

"Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом".Касым-Жомарт Токаев

С рабочим визитом в Алматы Касым-Жомарт Токаев прилетел 24 января. На следующий день он посетил футбольный центр и ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам сейсмической безопасности. 

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Токаев Касым-Жомарт Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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