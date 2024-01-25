Токаев попросил алматинцев сохранять спокойствие

Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам сейсмической безопасности выступил с обращением к жителям и гостям Алматы, сообщает Zakon.kz.

В своей речи 25 января 2024 года глава государства уточнил, что настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая президент заверил горожан о внимании со стороны властей.



"Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом". Касым-Жомарт Токаев

С рабочим визитом в Алматы Касым-Жомарт Токаев прилетел 24 января. На следующий день он посетил футбольный центр и ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.