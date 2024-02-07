Восстановить шахты и усилить промышленную безопасность на "Кармете" поручил Токаев

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля высказался о передаче Карагандинского металлургического комбината национальному инвестору, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость придать новый импульс промышленному развитию страны.

"Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году создано отдельное министерство – прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты. Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Но конкретные меры и подходы, которые бы стимулировали вложения в новые, высокотехнологичные производства, пока не выработаны. Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки", – указал глава государства.

По его словам, эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста.

"Всего этого пока не произошло. По многим из проектов не определены источники финансирования. Приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, закладывающие основы экономического роста на многие годы вперед... Нужно действовать на опережение в соответствии с требованием времени", – заявил президент.

Особого внимания, по словам Касым-Жомарта Токаева, требует кардинальная модернизация действующих производств. Президент добавил, что эту работу следует начать с металлургических комбинатов, которые находятся в плохом состоянии.

"Причина известна. Это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места. Крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий. Известна ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии и безопасности труда. В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору, ключевым условием стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия. Для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность и обновить материально-техническую базу", – резюмировал Токаев.

12 декабря 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе "АрселорМиттал Темиртау" (ныне Qarmet) новому инвестору. Он заявил, что спрос с нового собственника будет очень жестким.

