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Стало известно о риске засухи в двух областях Казахстана

Стало известно о риске засухи в двух областях Казахстана Фото: pxhere
В ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев затронул острую проблему нехватки поливной воды по стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в зоне повышенного риска находятся поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей.

"Но даже там должным образом не проводится работа по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий. Для исправления ситуации требуются решительные меры".Касым-Жомарт Токаев

Прежде всего, продолжил президент, следует широко внедрять водосберегающие технологии.

"Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности".Касым-Жомарт Токаев

В заключении президент отметил, что вопросы водообеспечения, рационального водопотребления должны учитываться во всех отраслевых политиках – в промышленности, АПК, коммунальном хозяйстве.

Ранее Токаев высказался о деятельности Министерства водных ресурсов и ирригации. По его словам, специально созданное министерство пока ожидаемых результатов не приносит. 

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