Казахстанские дети получили 129 долларов из Нацфонда: как это проверить

30 января 2025 года Нацбанк заявил о начислении в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе "Национальный фонд – детям". Как проверить информацию о начислении, расскажет Zakon.kz.

Родители и законные представители детей могут проверить начисления несколькими способами: через портал электронного правительства eGov.kz в разделе "Цифровые документы" Личного кабинета, сервис "Цифровые документы" в мобильном приложении eGov Mobile и сайт kids.enpf.kz.

Стоит отметить, что информация по начислениям будет доступна пользователям с 31 января.

В Управлении по связям с общественностью АО "НИТ" уточняют, если данные о ребенке в приложении либо на портале отсутствуют или отображаются некорректно, не стоит переживать – это не повлияет на начисление ЕНПФ целевых требований.

Пользователю нужно обновить раздел или внести актуальные данные через сервис "Актуализация сведений о детях" в приложении eGov Mobile.

Внесение изменений занимает от 2 до 5 рабочих дней.

Также специалисты подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.

Как исправить ошибки в данных о детях

Если данные о детях отображаются ошибочно, откройте соответствующий цифровой документ, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Сообщить об ошибке". Заполните форму в сервисе "Актуализация сведений о детях", прикрепите свидетельство о рождении и подайте заявление. Обработка запроса занимает 2-5 рабочих дней.

Как добавить данные о ребенке для получения информации о начислениях от Нацфонда

Если данные о ребенке отсутствуют в приложении, это не влияет на начисление целевых требований. Чтобы добавить информацию, перейдите в раздел "Цифровые документы", выберите "Семья", нажмите "Добавить ребенка", заполните форму и прикрепите свидетельство о рождении. Обработка заявки займет от 2 до 5 рабочих дней.

Что делать, если исчезли данные о детях в личном кабинете на портале eGov.kz

Для получения актуальной информации о детях рекомендуется использовать мобильное приложение eGov Mobile, в котором отображаются актуальные данные.

С 2024 года в Казахстане действует программа "Нацфонд – детям", согласно которой 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда начисляются на специальные накопительные счета детей до 18 лет без права досрочного снятия.

На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

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Стоит уточнить, что общая накопленная сумма за два года реализации программы составила 232,94 доллара на одного ребенка.