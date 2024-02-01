"Нацфонд – детям": стало известно, кто первым подал заявку на использование средств

Жители южного Казахстана оказались самыми проворными и первыми подали заявку на использование средств из Национального фонда по проекту "Нацфонд – детям". Об этом рассказали в АО "Отбасы банк", сообщает Zakon.kz.

С 1 февраля 2024 года казахстанцы, достигшие 18 лет, могут использовать полученные из Национального фонда накопления. Сделать это можно онлайн с помощью платформы "Отбасы банка" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") – enpf-otbasy.kz.

"Платформой enpf-otbasy.kz сегодня уже воспользовались студенты Тараза и Шымкента", – рассказали в пресс-службе АО "Отбасы банк".

Диас Болат, студент второго курса Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати. Он будущий учитель физкультуры.

"18-летний студент стал первым, кто открыл текущий счет на платформе enpf-otbasy.kz для дальнейшего запроса своих накоплений из ЕНПФ. Их он планирует направить на депозит в "Отбасы банке" и копить на будущее жилье". Пресс-служба АО "Отбасы банк"

Диас – пятый ребенок в семье. Об этом он и его мама рассказали в личном разговоре с председателем правления "Отбасы банка". Ляззат Ибрагимова позвонила участнику проекта "Нацфонд – детям", чтобы лично поздравить его с получением выплаты из Национального фонда.

"Я также поздравляю всех казахстанских детей с важным и историческим событием – им начали поступать первые выплаты от инвестиционного дохода Национального фонда нашей страны. И уже сегодня 18-летние казахстанцы могут потратить эти средства на две цели – улучшение жилищных условий и оплату образования. Самыми проворными оказались молодые жители южных областей Казахстана. Это студенты Тараза и Шымкента. Им обоим в январе исполнилось 18 лет и сейчас полагающиеся выплаты из Национального фонда они планируют направить на оплату образования и накопления на жилье в Отбасы банке. Я поддерживаю их решение", – отметила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Еще один участник проекта "Нацфонд – детям" является Дастан Ахмет из Шымкента.

"Студент первого курса через платформу enpf-otbasy.kz не только открыл текущий счет, но и уже запросил свои накопления в ЕНПФ. Как только средства будут перечислены на его счет в "Отбасы банке", он сможет оплатить часть своего обучения в Южно-Казахстанском государственном университет им. М. Ауезова. Будущий IT-специалист учится на платном отделении и выплаты из Национального фонда облегчат нагрузку на бюджет". Пресс-служба АО "Отбасы банк"

В течение февраля председатель правления "Отбасы банка" и его сотрудники планируют провести открытые лекции с первокурсниками крупнейших университетов страны для того, чтобы подробно разъяснить все возможности использования накоплений из Национального фонда.

Всего в этом году более 300 тыс. казахстанских детей отметят совершеннолетие и смогут забрать свои выплаты из Национального фонда. Для их удобства "Отбасы банк" доработал платформу enpf-otbasy.kz. Зайти на нее можно, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП). Затем там нужно будет открыть текущий счет.

Если участник проекта "Нацфонд-детям" уже является клиентом "Отбасы банка", то текущий счет открывается на платформе.

Если участник проекта не был до этого момента клиентом банка, то текущий счет можно открыть в новом мобильном приложении "Отбасы банка". Для этого необходимо скачать мобильное приложение "Otbasy bank lite" в App store/Play market. Также открыть счет можно на портале Баспана маркет (otbasybank.kz), в отделениях банка, с помощью консультантов или с помощью видео-звонка, пройдя на сайт банка hcsbk.kz.

Затем в личном кабинете на платформе enpf-otbasy.kz нужно сделать запрос на изъятие средств из ЕНПФ и выбрать цель.

Когда средства из ЕНПФ поступят на текущий счет, клиенту необходимо приложить подтверждающие документы целевого использования средств. Банк проверит заявку, вложенные документы и при положительном решении перенаправит средства по целевому назначению.

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