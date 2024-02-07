Гололед, метель и шквал: в 14 областях РК объявлено штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 8 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ночью на большей части, днем на севере ожидается метель. На севере, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, на севере области временами порывы 23-28 м/с. В Жезказгане днем ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на большей части, днем на севере ожидается метель. На юге, западе области – гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, на западе, севере области временами 23-28 м/с. В Караганде ожидается метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



В Мангистауской области ожидается ветер юго-западный, на северо-западе, севере области порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Атырауской области сохраняется гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается туман. В Конаеве ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке, в центральной части области днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман. Ночью – гололед. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.



На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, днем – гололед. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель, днем – гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ночью и утром ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.



В Костанае ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.



Ночью на юге Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, в центре области 15-20 м/с.



Ночью в Павлодарской области ожидаются метель, гололед, днем на западе, севере области – метель, гололед. Ветер юго-западный, на юге, западе области 15-20, порывы 25 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

По Актюбинской области временами ожидается метель. На западе, юге области ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный 15-20, ночью на большей части, днем на севере, в центре области порывы 23-28 м/с. В Актобе ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.



В Кокшетау утром и днем ожидается метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.



Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды.