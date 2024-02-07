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В 12 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

В 12 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 12 областях, сообщает Zakon.kz.

"ҚазАвтоЖол" перечислил в каких областях и на каких  участках автодорог республиканского значения введено ограничение движения для  автомобилей:

  • Акмолинская область – 12 участков;
  • Актюбинская область – 13 участков;
  • Атырауская область – два участка;
  • Жамбылская область – один участок;
  • Жетысуская область – один участок;
  • Западно-Казахстанская область – семь участка;
  • Карагандинская область – 11 участка;
  • Костанайская область – восемь участков;
  • Кызылординская область – один участок;
  • Павлодарская область – три участка;
  • Северо-Казахстанская область – четыре участка;
  • Улытауская область – три участка.

Согласно информации "Казгидромет" с 7 по 9 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий в нескольких регионах нашей страны. В Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Абайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Улытауской областях ожидается усиление ветра до 30 м/сек., из за осадков в виде снега и дождя – гололед. В следствии тумана предполагается ограничение видимости в горных регионах.

"Сотрудники дорожной службы заготовили противогололедный материал и перешли в усиленный режим работы. Однако, для обеспечения безопасности возможно введение временного ограничения движения для всех видов транспорта. Убедительно просим отказаться от дальних поездок и не покидать населенные пункты", – обратились к населению в "ҚазАвтоЖол".

В ДЧС по Карагандинской области рекомендовал казахстанцам: 

  • ограничить выезды и выходы за пределы населенных пунктов;
  • не создавать скопления транспортных средств в местах закрытия;
  • переждать непогоду в придорожных объектах и населенных пунктах;
  • укрепить сооружения и предметы, имеющие большую парусность;
  • обеспечить безопасность детей;
  • при нахождении на улице держаться подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, опор и электропроводов;
  • следить за информацией о погодных условиях на официальных страницах ДЧС, по телевидению, радио и в социальных сетях. 

Также свидетелей происшествий просят звонить на номера 112, 43-36-36, 43-37-37.

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля 2024 года.

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