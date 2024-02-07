В 12 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 12 областях, сообщает Zakon.kz.

"ҚазАвтоЖол" перечислил в каких областях и на каких участках автодорог республиканского значения введено ограничение движения для автомобилей:

Акмолинская область – 12 участков;

Актюбинская область – 13 участков;

Атырауская область – два участка;

Жамбылская область – один участок;

Жетысуская область – один участок;

Западно-Казахстанская область – семь участка;

Карагандинская область – 11 участка;

Костанайская область – восемь участков;

Кызылординская область – один участок;

Павлодарская область – три участка;

Северо-Казахстанская область – четыре участка;

Улытауская область – три участка.



Согласно информации "Казгидромет" с 7 по 9 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий в нескольких регионах нашей страны. В Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Абайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Улытауской областях ожидается усиление ветра до 30 м/сек., из за осадков в виде снега и дождя – гололед. В следствии тумана предполагается ограничение видимости в горных регионах.

"Сотрудники дорожной службы заготовили противогололедный материал и перешли в усиленный режим работы. Однако, для обеспечения безопасности возможно введение временного ограничения движения для всех видов транспорта. Убедительно просим отказаться от дальних поездок и не покидать населенные пункты", – обратились к населению в "ҚазАвтоЖол".

В ДЧС по Карагандинской области рекомендовал казахстанцам:

ограничить выезды и выходы за пределы населенных пунктов;

не создавать скопления транспортных средств в местах закрытия;

переждать непогоду в придорожных объектах и населенных пунктах;

укрепить сооружения и предметы, имеющие большую парусность;

обеспечить безопасность детей;

при нахождении на улице держаться подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, опор и электропроводов;

следить за информацией о погодных условиях на официальных страницах ДЧС, по телевидению, радио и в социальных сетях.

Также свидетелей происшествий просят звонить на номера 112, 43-36-36, 43-37-37.

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля 2024 года.

