В 12 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
"ҚазАвтоЖол" перечислил в каких областях и на каких участках автодорог республиканского значения введено ограничение движения для автомобилей:
- Акмолинская область – 12 участков;
- Актюбинская область – 13 участков;
- Атырауская область – два участка;
- Жамбылская область – один участок;
- Жетысуская область – один участок;
- Западно-Казахстанская область – семь участка;
- Карагандинская область – 11 участка;
- Костанайская область – восемь участков;
- Кызылординская область – один участок;
- Павлодарская область – три участка;
- Северо-Казахстанская область – четыре участка;
- Улытауская область – три участка.
Согласно информации "Казгидромет" с 7 по 9 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий в нескольких регионах нашей страны. В Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Абайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Улытауской областях ожидается усиление ветра до 30 м/сек., из за осадков в виде снега и дождя – гололед. В следствии тумана предполагается ограничение видимости в горных регионах.
"Сотрудники дорожной службы заготовили противогололедный материал и перешли в усиленный режим работы. Однако, для обеспечения безопасности возможно введение временного ограничения движения для всех видов транспорта. Убедительно просим отказаться от дальних поездок и не покидать населенные пункты", – обратились к населению в "ҚазАвтоЖол".
В ДЧС по Карагандинской области рекомендовал казахстанцам:
- ограничить выезды и выходы за пределы населенных пунктов;
- не создавать скопления транспортных средств в местах закрытия;
- переждать непогоду в придорожных объектах и населенных пунктах;
- укрепить сооружения и предметы, имеющие большую парусность;
- обеспечить безопасность детей;
- при нахождении на улице держаться подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, опор и электропроводов;
- следить за информацией о погодных условиях на официальных страницах ДЧС, по телевидению, радио и в социальных сетях.
Также свидетелей происшествий просят звонить на номера 112, 43-36-36, 43-37-37.
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля 2024 года.