Метель, шквал и гололед: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 14 областях Казахстана на 17 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. В Уральске днем низовая метель, гололед. Ночью и утро туман.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области низовая метель. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман.

Ночью на юге, востоке, днем на западе, севере, юге Атырауской области низовая метель. На западе, севере, юге области туман, гололед. В Атырау гололед. Ночью и утром туман.

Ночью в Костанайской области метель, днем на востоке, юге области метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром метель.

Утром и днем в Павлодарской области низовая метель.

На западе, севере, в центре Мангистауской области туман, гололед. Ветер северо-западный днем на западе, севере области, 15-20 м/с. В Актау ночью и утром гололед. Ветер северо-западный днем, временами порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами туман, днем гололед.

Ночью на севере, юге, востоке, днем на севере, востоке, в центре Абайской области низовая метель. Днем на севере, востоке, в центре области гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области низовая метель, днем гололед. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области туман, гололед. В Кызылорде временами туман, гололед.

Ночью на западе, севере, в центре Улытауской области низовая метель. Днем метель. На востоке, юге области временами туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане временами низовая метель.

Днем на юге Карагандинской области осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, юге области низовая метель, днем метель. На юге области временами туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде утром и днем низовая метель.

В Северо-Казахстанской области снег, метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске низовая метель.

В Астане временами низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем, порывы 15-18 м/с.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 17 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

