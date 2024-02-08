Как буран в Астане отразился на работе аэропорта

В Астане 8 февраля 2024 года из-за непогоды отменяют и задерживают авиарейсы. В пресс-службе столичной воздушной гавани заявили Zakon.kz, что работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно.

В распространяемом сообщении сказано, что на аэродроме аэропорта города сильный ветер со скоростью 19 м/с и порывами до 23 м/с.

Эти погодные условия могут создавать сложности при взлете и посадке самолетов, поэтому авиакомпании принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

"Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет – 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Отмечено, что пассажирам следует связаться с соответствующими авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе своих рейсов и возможных изменений в расписании.

"Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В работах задействовано 23 единиц спецтехники. Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

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