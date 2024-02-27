Как пожар отразился на работе аэропорта Астаны

Утром 27 февраля 2024 года в Международном аэропорту Астаны произошел пожар. В пресс-службе воздушной гавани рассказали корреспонденту Zakon.kz, как инцидент сказался на времени вылета и прилета самолетов.

Отмечено, что аэропорт продолжает принимать прилетающие рейсы.

"Однако 18 рейсов задерживаются на вылет: КС205 Астана-Дубай, DV702 Астана-Шымкент, КС 952 Астана-Алматы, IQ389 Астана-Жезказган, КС 7052 Астана-Алматы, DV783 Астана-Оскемен, КС 313 Астана-Актау, ТК 357 Астана-Стамбул, DV 747 Астана-Павлодар, КС7341 Астана-Костанай, DV821 Астана-Пулково, КС 852 Астана-Алматы, КС7315 Астана-Кызылорда, Lo196 Астана-Варшава, IQ367Астана-Костанай, DV716 Астана-Шымкент, IQ437 Астана-Петропавловск, КС345 Астана-Оскемен". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

В дополнении отмечено, что точное время вылета задержанных рейсов неизвестно.

Информация будет объявлена после урегулирования ситуации.

"Пассажирам раздают воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

UPD

В 10:48 по времени Астаны введен в эксплуатацию терминал внутренних рейсов Т2 аэропорта.

"В терминале внутренних рейсов открыта регистрация пассажиров. Также ведутся работы по восстановлению терминала международных рейсов. Продолжение работ в аэропорту стало возможным с разрешения специалистов МЧС". Пресс-служба международного аэропорта Астана

27 февраля в 07:50 поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла аэропорта. Огонь охватил 10-15 квадратных метров электрокабелей, это случилось в серверной терминала № 2. В 08:24 пожар был полностью локализован.



Из-за сильного дыма при тушении пожара всех пассажиров терминала эвакуировали в безопасное место.

В противопожарной работе было задействовано 20 единиц основной техники, три единицы спецтехники и 58 человек.