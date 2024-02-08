Депутат об уровне коррупции в Казахстане: Она присутствует везде

Депутат Даулет Мукаев на заседании в Мажилисе по вопросам противодействия коррупции 8 февраля заявил, что в Казахстане коррупция присутствует везде – буквально с момента рождения ребенка и до смерти гражданина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Теме борьбы с коррупцией депутаты посвятили тематическое заседание. В ее рамках депутат Даулет Мукаев привел примеры коррупции из жизни.

"У нас нет сфер, где не было бы коррупции. Везде она присутствует буквально с момента рождения ребенка до смерти гражданина. Например, когда рождается ребенок, возникают вопросы обустройства в детский сад, затем в школу, дальше возникают другие вопросы, это обучение, семья, трудоустройство", – заявил он.

По его словам, в его адрес очень много поступает писем от жителей Кызылординской области и из других регионов.

"Чтобы просто устроиться уборщицей, просят 500 тысяч тенге, чтобы устроиться учителем, просят до полутора млн. Когда я получаю такие письма, я их направляю, чтобы они обращались в Антикор, даю контактные данные. Когда они обращаются по тому же колл-центру, какой алгоритм реализуется? Я спрашиваю, есть ли доказательства, видео, фото, да, есть, но они все равно боятся, что это будет иметь негативные последствия для них, для тех, кто сообщает о коррупции. Мы должны четко понимать, что мы должны быть активными в этом вопросе и проработать эффективный алгоритм в этом вопросе", – заявил депутат.

8 февраля руководитель службы превенции Агентства по противодействию коррупции Саян Ахметжанов в кулуарах Мажилиса рассказал, не превращается ли антикоррупционная деятельность в спектакль на фоне громкого задержания чиновника в Шымкенте.