Депутата ужаснули масштабы распространения наркотиков в Казахстане

Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов на пленарном заседании палаты 31 января назвал ужасающей ситуацию с распространением наркотиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Даулет Турлыханов в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова заявил, что на сегодня одной из наиболее актуальных задач в Казахстане является профилактика наркомании и наркопреступности, формирование в обществе культуры нулевой толерантности к наркотикам.

"Особенно это стало проблемой в больших городах… Ни для кого не секрет, что синтетические наркотики распространяются в каждом городе нашей страны. Об арестах торговцев наркотиками и потребителей мы знаем из СМИ. Так, по итогам января и ноября 2023 года в стране зарегистрировано семь тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в предыдущем году. Это значительная цифра. А за последние пять лет количество изъятой "синтетики" увеличилось в 100 раз. Стоимость изъятых на "черном рынке" наркотиков превысила 20 млрд тенге. Это данные по тем, кого поймали. И сколько всего происходит за этим? Разве это не ужасно?!" – задался он вопросами.

По его словам, цифры показывают, что "наркотики прижились в стране".

"Слишком страшный показатель! Если будет продолжаться в таком темпе, это поставит под угрозу нашу страну. Поэтому мы должны бороться с этим злом всем обществом", – отметил мажилисмен.

Даулет Турлыханов предлагает правительству продумать новые подходы в деле борьбы с недугом.

"Надо, чтобы общественные, политические, творческие, спортивные организации и представители религиозных конфессий объединились и приняли меры против болезни общества. В этом деле должны участвовать и журналисты, и блогеры с большим количеством подписчиков, и лидеры общественного мнения среди молодежи", – предложил депутат.

Он также просит Кабмин подготовить долгосрочную системную программу на государственном уровне по мобилизации борьбы с наркотиками с привлечением всех заинтересованных уполномоченных и местных исполнительных органов и строго контролировать ее выполнение.

В КНБ 18 января 2024 года заявили, что в ходе рейдовых мероприятий при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте обнаружили и изъяли около 100 кг наркотических средств, скрытых в товарах народного потребления.