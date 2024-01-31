Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутата ужаснули масштабы распространения наркотиков в Казахстане

Депутата ужаснули масштабы распространения наркотиков в Казахстане Фото: пресс-служба ДП Астаны
Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов на пленарном заседании палаты 31 января назвал ужасающей ситуацию с распространением наркотиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Даулет Турлыханов в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова заявил, что на сегодня одной из наиболее актуальных задач в Казахстане является профилактика наркомании и наркопреступности, формирование в обществе культуры нулевой толерантности к наркотикам.

"Особенно это стало проблемой в больших городах… Ни для кого не секрет, что синтетические наркотики распространяются в каждом городе нашей страны. Об арестах торговцев наркотиками и потребителей мы знаем из СМИ. Так, по итогам января и ноября 2023 года в стране зарегистрировано семь тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в предыдущем году. Это значительная цифра. А за последние пять лет количество изъятой "синтетики" увеличилось в 100 раз. Стоимость изъятых на "черном рынке" наркотиков превысила 20 млрд тенге. Это данные по тем, кого поймали. И сколько всего происходит за этим? Разве это не ужасно?!" – задался он вопросами. 

По его словам, цифры показывают, что "наркотики прижились в стране".

"Слишком страшный показатель! Если будет продолжаться в таком темпе, это поставит под угрозу нашу страну. Поэтому мы должны бороться с этим злом всем обществом", – отметил мажилисмен.

Даулет Турлыханов предлагает правительству продумать новые подходы в деле борьбы с недугом.

"Надо, чтобы общественные, политические, творческие, спортивные организации и представители религиозных конфессий объединились и приняли меры против болезни общества. В этом деле должны участвовать и журналисты, и блогеры с большим количеством подписчиков, и лидеры общественного мнения среди молодежи", – предложил депутат.

Он также просит Кабмин подготовить долгосрочную системную программу на государственном уровне по мобилизации борьбы с наркотиками с привлечением всех заинтересованных уполномоченных и местных исполнительных органов и строго контролировать ее выполнение.

В КНБ 18 января 2024 года заявили, что в ходе рейдовых мероприятий при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте обнаружили и изъяли около 100 кг наркотических средств, скрытых в товарах народного потребления.

Читайте также

Названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в вуз
Названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в вуз
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Казахстанский депутат раскритиковал полицейских
Казахстанский депутат раскритиковал полицейских
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: