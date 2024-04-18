Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Депутат об отдыхе в Казахстане: Дешевле выехать за рубеж

Депутат об отдыхе в Казахстане: Дешевле выехать за рубеж, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 13:58 Фото: primeminister.kz
Депутат Мажилиса Даулет Мукаев 18 апреля 2024 года заявил, что казахстанцам отдых за рубежом доступнее, чем на Алаколе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра туризма и спорта Ержана Еркинбаева, с 1 июня авиакомпания Qazaq Air планирует запустить дополнительный рейс Астана – Урджар. Однако депутат Даулет Мукаев считает, что этого недостаточно.

"А когда я тогда должен купить билет? Надо же заранее продумывать, когда касается вопросов туризма. 1 июня – это начало летнего сезона, у детей начинаются каникулы, чем ждать один рейс, легче и дешевле выехать на отдых в соседний Узбекистан, Турцию или другие страны", – заявил он.

21 июля 2023 года казахстанцы жаловались и на дороговизну билетов на поезд, особенно на популярные туристические маршруты. Отмечалось, что люди вынуждены охотиться за билетами до курорта на озере Алаколь.

Читайте также

Северная Корея
Блогер опубликовал содержательное видео, снятое им в Северной Корее
Виза, паспорт, Казахстан
В МИД рассказали, почему казахстанцам стали чаще отказывать в шенгенской визе
Япония
Гейши в Токио: стали известны стоимость и детали услуг
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК МКС РК Алаколь Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление
Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: