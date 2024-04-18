Депутат об отдыхе в Казахстане: Дешевле выехать за рубеж

Депутат Мажилиса Даулет Мукаев 18 апреля 2024 года заявил, что казахстанцам отдых за рубежом доступнее, чем на Алаколе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра туризма и спорта Ержана Еркинбаева, с 1 июня авиакомпания Qazaq Air планирует запустить дополнительный рейс Астана – Урджар. Однако депутат Даулет Мукаев считает, что этого недостаточно.

"А когда я тогда должен купить билет? Надо же заранее продумывать, когда касается вопросов туризма. 1 июня – это начало летнего сезона, у детей начинаются каникулы, чем ждать один рейс, легче и дешевле выехать на отдых в соседний Узбекистан, Турцию или другие страны", – заявил он.

21 июля 2023 года казахстанцы жаловались и на дороговизну билетов на поезд, особенно на популярные туристические маршруты. Отмечалось, что люди вынуждены охотиться за билетами до курорта на озере Алаколь.