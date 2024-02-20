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Школьников в Астане перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

Школьников в Астане перевели на дистанционное обучение из-за непогоды Фото: Zakon.kz
В Астане учащихся 0-9 классов первой смены перевели на дистанционное обучение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz

"В связи с ухудшением погодных условий 21 февраля 2024  года учащиеся 0-9 классов первой  смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении столичного управления образования.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на среду, 21 февраля 2024 года. Согласно прогнозу, ожидаются сильные морозы, метель и туман. О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 21-22 февраля 2024 года, можете узнать здесь.

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