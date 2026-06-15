Роковая стрижка: более тысячи овец погибли за сутки в Атырауской области

В Жылыойском районе Атырауской области из-за сильных дождей погибло более 1 200 голов мелкого рогатого скота – овец и коз, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в период со 2 по 3 июня в аулах Сарыкаска и Жельтау, где в 11 крестьянских хозяйствах погибло больше тысячи животных.

Специалисты отмечают, что одной из причин массового падежа стало состояние животных: овцы были недавно острижены и оказались уязвимы к резкому похолоданию и осадкам. Погибший скот был утилизирован и захоронен в установленном порядке.

"Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Около 15 часов непрерывно шел проливной дождь, сопровождавшийся порывистым ветром. Всего погибло 1 238 голов мелкого рогатого скота. В настоящее время проведены работы по утилизации павших животных", – сообщил руководитель отдела ветеринарии областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Сайран Гуднан.

Несмотря на значительные потери, режим чрезвычайной ситуации в районе не объявлялся, а компенсации за погибших животных не предусмотрены.

Также отмечается, что у фермеров, переведших скот на летние пастбища, отсутствовали укрытия и загоны для защиты животных от непогоды.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане ввели квоты на вывоз овец и коз.