Досаев про оползень в Алматы: Мы усилим контроль строительства в предгорной местности

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Медеуского района в первую очередь высказался о сходе оползня в микрорайоне Тау-Самал, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он выразил соболезнования родным погибшей семьи и заверил, что акимат окажет всю необходимую помощь. А также отметил, что расследование причин произошедшей трагедии находится на его личном контроле.

"Вопрос застроек на крутых склонах предгорий волнует всех алматинцев и жителей Медеуского района уже не первый год. В июне 2022 года акиматом города был инициирован и поддержан маслихатом запрет строительства на горных склонах крутизной более 15 градусов. С момента принятия этой нормы из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды от имени города были поданы 45 исков, из которых 31 мы уже выиграли, четыре иска находятся на рассмотрении. По оставшимся 9 будут устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся новые иски в суд", – рассказал Ерболат Досаев.

По его словам, акимат будет продолжать эту работу.

"К сожалению, трагедия на Каменском плато еще раз показала необходимость дальнейшего усиления контроля строительства в предгорной местности. Акиматом города были инициированы соответствующие изменения в законодательство, правительством они поддержаны, и надеемся, что в этом году дополнительные изменения по усилению градостроительного контроля, обеспечения сейсмобезопасности и селезащиты будут приняты", – заявил Ерболат Досаев.

Ночью 8 февраля в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Прибывший на место глава города Ерболат Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.

Позже на месте чрезвычайного происшествия нашли тела четырех человек.