Рейтинг социального прогресса: смог ли Казахстан удержать прошлые позиции

Казахстан остался в числе лидеров по индексу социального прогресса среди стран СНГ, при этом в глобальном рейтинге по сравнению с прошлым годом он утратил целых три позиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленным специалистами исследовательского проекта Social Progress Imperative данным, Казахстан по сравнению с 2025 годом ухудшил свои показатели в глобальном рейтинге стран по индексу социального прогресса. При этом наша страна все равно осталась в числе лидеров среди стран СНГ и обошла по этому показателю такие государства, как Украина, Бахрейн, Саудовская Аравия, Китай, Мексика, Индонезия и Турция.

Напомним, что за индекс

Индекс социального прогресса – это показатель роста благополучия населения и того, как государство этому способствует.

В этом ключе индикаторами являются не экономические показатели государства, а показатели здоровья граждан, уровень соблюдения их прав и свобод, доступ к образованию и медицинским услугам, свобода передвижения, обеспеченность жильем, доступ к питьевой воде и электричеству, социальная поддержка государства и наличие возможностей у населения для реализации своего потенциала.

Более подробнее ознакомиться, что это за индекс и по какой системе осуществляется расчет, можете здесь.

Мировые лидеры

Первое место в рейтинге стран по индексу социального прогресса на протяжении уже нескольких лет занимает Норвегия. Ее итоговый показатель, по версии специалистов Social Progress Imperative, по сравнению с 2025 годом немного ухудшился и остановился на отметке 91,73 балла.

Вторую строчку в данном рейтинге с итоговым индексом 91,16 балла занимает Дания, а третью – Финляндия (90,83 балла).

В топ-10 лучших стран мира по этому показателю также вошли Швеция (итоговый индекс – 90,47 балла), Швейцария (итоговый индекс – 90,41 балла), Исландия (итоговый индекс – 89,55 балла), Люксембург (итоговый индекс – 89,11 балла), Ирландия (итоговый индекс – 88,71 балла), Нидерланды (итоговый индекс – 88,24 балла) и Бельгия (итоговый индекс – 87,97 балла).

Стоит отметить, что Соединенные Штаты по сравнению с показателями прошлого года в этом рейтинге опустились на 32-е место (81,76 балла), Китай – на 73-е (68,82 балла), а Турция – на 85-е с показателем индекса 67,27 балла.

Позиции Казахстана и стран СНГ

Лидером по индексу социального прогресса среди стран СНГ, как и в прошлом году, осталась Армения. Она, согласно последним данным исследования Social Progress Index 2026, заняла 51-ю строчку в общемировом зачете с показателем 72,74 балла.

На втором месте по этому показателю среди стран Содружества продолжает оставаться Казахстан. Тем не менее, сохранив свои позиции на пространстве СНГ, в общем зачете наша страна по сравнению с 2025 годом утратила сразу три пункта, опустившись с 58-го на 61-е место с итоговым индексом 70,85 балла.

Ниже расположились: Беларусь (70-е место с показателем 69,42 балла), Россия (77-е место с показателем 68,35 балла), Кыргызстан (86-е место с показателем 67,13 балла), Узбекистан (90-е место с показателем 66,44 балла), Азербайджан (101-е место с показателем 62,40 балла) и Таджикистан (117-е место с показателем 57,23 балла).

Аутсайдеры рейтинга

Самым слабо социально ориентированным государством в мире, согласно последним данным вышеуказанного исследовательского проекта, является Южный Судан. Он занимает последнюю 171-ю строчку данного рейтинга с показателем 27,71 балла.

В число стран с самыми низкими в мире показателями социального развития также входят Центральноафриканская Республика (итоговый индекс – 28,78 балла), Чад (итоговый индекс – 29,60 балла), Афганистан (итоговый индекс – 33,43 балла), Гаити (итоговый индекс – 38,40 балла), Эритрея (итоговый индекс – 39,12 балла), Бурунди (итоговый индекс – 39,43 балла), Демократическая Республика Конго (итоговый индекс – 39,44 балла), Гвинея (итоговый индекс – 40,94 балла), Нигер (итоговый индекс – 41,05 балла) и Сомали (итоговый индекс – 42,18 балла).