Один из районов Алматы частично остался без света
Фото: unsplash
Сегодня, 19 февраля 2024 года, частично без света остались жители Алмалинского района Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в АО "Алатау жарық компаниясы", территория отключения: ул. Богенбай батыра – ул. Жамбыла – ул. Амангельды – ул. Желтоксан.
"Причина отключения: выясняется, работает бригада".АО "Алатау жарық компаниясы"
В компании отметили, что ожидаемое время включения – два часа.
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Блэкаут в Алмалинском районе Алматы
9 февраля 2024 года в Алмалинском районе Алматы примерно в 12:20 частично отключили свет. Примерно через два часа электроснабжение было полностью восстановлено.
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