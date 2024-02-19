Один из районов Алматы частично остался без света

Сегодня, 19 февраля 2024 года, частично без света остались жители Алмалинского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в АО "Алатау жарық компаниясы", территория отключения: ул. Богенбай батыра – ул. Жамбыла – ул. Амангельды – ул. Желтоксан.

"Причина отключения: выясняется, работает бригада". АО "Алатау жарық компаниясы"

В компании отметили, что ожидаемое время включения – два часа.

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9 февраля 2024 года в Алмалинском районе Алматы примерно в 12:20 частично отключили свет. Примерно через два часа электроснабжение было полностью восстановлено.