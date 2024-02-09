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Алматинцев предупредили о снегопаде

Алматинцев предупредили о снегопаде Фото: пресс-служба акимата Алматы
По данным акимата Алматы, в ближайшие трое суток погода в городе ухудшится, ожидается сильный снег, сообщает Zakon.kz.

C важным обращением к жителям и гостям города выступило Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Из распространяемого сообщения следует, что в Алматы ожидается выпадение снега высотой до 20 см.

"В понедельник, 12 февраля, с 9:00 до 21:00 ожидается выпадение сильного снегопада высотой до 20 см, что составит порядка 40% от среднемесячной нормы осадков в феврале. В этой связи коммунальные службы города приведены в полную готовность. Завершены работы по вывозу снега с улично-дорожной сети. Всего за зимний период вывезено 226 тыс. м3 снега".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Также отмечено, что до начала выпадения снега планируется превентивная обработка основных магистральных улиц жидким противогололедным реагентом.

На местах дислокаций до начала снегопада будет организовано дежурство 172 пескоразбрасывателей, которые произведут посыпку территории города. Будут организованы 15 колонн для сгребания снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Кроме того, для очистки тротуаров, мест общего пользования, заездов к социально значимым объектам будут привлечены 176 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники.

"В акиматах районов будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Тем временем в Астане второй день бушует непогода.

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Школьников отправили на "дистанционку", а столичные коммунальщики ведут бесперебойную круглосуточную работу.

С прогнозом погоды на выходные дни по Казахстану можно ознакомиться по ссылке.

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